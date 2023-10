Inglismaa jalgpallilegend: mulle ei meeldi kuulata naiskommentaatoreid

Pärast treenerikarjääri lõppu töötas Keegan telekommentaatorina ja nautis fännide suurt populaarsust. Tänasel päeval inglane enam teleekraanil üles ei astu, kuid esineb sageli avalikel üritustel, et jagada oma seisukohti jalgpallist.

"Mulle ei meeldi kuulata naiste seisukohti seoses Inglismaa meestekoondise mängudega, kuna neil pole [meestega] sama kogemust," ütles Keegan ajalehe The Times andmetel, vahendab Ilta-Sanomat .

Ta möönis samas, et mõned naiseksperdid on siiski suurepärased ja "isegi paremad kui mehed". Eraldi äramärkimist leidis Keegani endise meeskonnakaaslase ja treenerist kolleegi Terry Yorathi tütar Gabby Logan.

Siiski soovib Keegan, et rahvusmeeskonna matšid jääksid vaid meeskommentaatorite pärusmaaks. "Nad [naised] ei saa öelda, et on ise samas olukorras olnud. Seetõttu ei suhtu naised mänguolukordadesse samamoodi kui Inglismaa koondises mänginud meeseksperdid," leiab inglane.