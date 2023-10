Jefimova oli MK-l eelujumiste kiireim, Zirk pääses samuti taas finaali

Zirk oli täna hommikul stardis 200m liblikujumises, kus läbis eelujumiste ringi ajaga 2.00,06, mis tagas viiendana pääsu finaali.



„Kõike mängu ei pidanud eelujumistes panema, kuna olin viimases vahetuses ja sain jälgida ka konkurentide aegu,“ ütles Zirk peale ujumist. „200m liblikat on nii või naa raske distants, et isegi kui hoida tagasi, siis ega ta lihtsate killast ei ole.“



Eelujumiste kiireim oli Ungari ujuja Richard Marton ajaga 1.58,53, kellele järgnesid jaapanlane Terada Takumi (1.59,01) ja Lõuna-Aafrikat esindav Matthew Sates (1.59,23).



„Väga lahe on võistelda ja eriti tore, et Eneliga koos oleme teist päeva järjest ka finaalis,“ sõnas Zirk. „Eestis ei ole palju spordialasid, kus nende esindajad murravad MK-etapil kaheksa parema sekka, seega on väga hea näha, et eestlased on pildis. Anname kindlasti endast finaalis parima, et hoida Eesti lippu kõrgel.“