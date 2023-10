Janika Lõiv kordas Kanadas hooaja parimat tulemust

„Hooaeg on olnud väga pikk ja mentaalselt on end üsna raske kokku võtta, et nii hilissügisel veel pingutada. Samas hooaja viimane lühirajasõit kukkus vist kõige paremini välja,“ rääkis Lõiv võistluse järel Eesti Jalgratturite Liidu pressiteate vahendusel.