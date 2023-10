Paul Pogba dopingu B-proov oli samuti positiivne

Pogba andis saatusliku positiivse A-proovi 20. augustil, kui Juventus sai võõrsil 3:0 jagu Udinesest. Prantslane selles matšis väljakule ei pääsenud, kuid kutsuti juhusliku valiku läbi ikkagi proovi andma. Analüüs näitas, et Pogba organismis oli testosterooni tase lubatust kõrgem.

Pogba agent Rafaela Pimenta ütles, et prantslane kasutas ilmselt dopingut kogemata. "Täiesti kindel on, et Paul Pogba ei tahtnud ühtegi reeglit rikkuda," märkis Pimenta.