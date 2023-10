DELFI VIDEO | Peep Pahv: see oli kindlasti parem mäng kui Pärnu ja Zelli vastu

Keila peatreener Peep Pahv ütles mängujärgses intervjuus, et see oli nende poolt kindlasti parem mäng kui Pärnu Sadama ja Riia Zelli vastu.

"Teatud asjad, mis me tahtsime kaitses saada, ikkagi toimisid. Meil on nüüd pea poolteist nädalat aega järgmise mänguni. Kui trennis neid asju veel läbi võtta, siis hakkavad ka need võidud tulema," sõnas Pahv.