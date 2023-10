Red Bulli pealik: üks päev lõppeb ka meie valitsemisaeg

Red Bulli meeskond on kuninglikus vormelisarjas valitsenud kaht viimast hooaega. Tänavune konstruktorite MM-tiitel kindlustati septembri lõpus Jaapanis.

Tänavust hooaega valitseval Max Verstappenil on võimalus kolmas järjestikune MM-tiitel võita sel nädalavahetusel Kataris. Ta peab selleks koguma kolm punkti enam kui tiimikaaslane Sergio Perez. Seejuures on hollandlasel võimalus maailmameistriks tulla juba laupäeval, sest kavas on hooaja neljas sprindisõit.

Alates 2010. aastast on kõik tiitlid omavahel ära jaganud Red Bull ja Mercedes. Aastatel 2014-2020 valitses vormelisarja Saksamaa autotootja, 2021. aastal kaotas Lewis Hamilton küll sõitjate tiitli Verstappenile, aga meeskondlik karikas kuulus siiski Mercedesele.

Nii on aastate jooksul olnud kahe suure tiimi vahel ka omajagu teravaid sõnavõtte. Sõnasõda on pidanud ka Red Bulli juht Horner ja Mercedese pealik Toto Wolff.

Katari GP eel uuris Sky Sports, kuidas Horneb suhtub rivaliteeti tema ja Wolffi vahel. “Minu jaoks sport seostubki rivaliteediga, see on suurepärane,“ kostis Horner. “Osapoolte vahel peab austus olema, aga sport pole sport ilma rivaalitsemiseta. Loomulikult pole me temast (Wolff) viimasel paaril aastal palju kuulnud, aga olen kindel, et tal on omad plaanid. Kindlasti töötavad nad millegi kallal. Nad on suur tiim suurepäraste sõitjatega ning nad tahavad vastu saada.“

„See teeb haiget, kui kaotad. Kui ei teeks, pole mõtet võistelda. Me olime kuus-seitse aastat pruutneitsi, aga me ei kaotanud kunagi sihti silme eest. Me olime meeskond, kes (Mercedese) domineerimise lõpetas,“ kuulutas Horner.

Red Bulli pealik usub, et ühel päeval lõppeb ka nende valitsemisaeg. “Olgu see Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin või keegi teine, ma ei tea. Meie saame kontrollida vaid seda, mida ise teeme.“

Verstappeni kolmanda MM-tiitli osas lisas Horner, et pole vahet, kas hollandlane kindlustab selle laupäeval või pühapäeval. “Peaasi, et trofee kätte saame.“