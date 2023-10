Triali tippsõitjaid ootavad Tallinnas vaatemängulised rajad

Erilise elamuse annab ka paralleelvõistlus, kus võistlejad sõidavad mees-mehe vastu. „See on hästi tempokas, nõuab väga head osavust ja tehnikat, et see kiiresti läbida. Lõppeb see rada 5 meetri kõrguse hüppega,“ kirjeldab Somelar. Mõistagi võidab see, kes läbib tehnilise raja kiiremini.

„Nendel radadel on väga oluline ka meeskonnatöö ehk võistleja ja minder’i vaheline tegevus,“ tõdeb Somelar ja selgitab: „Minder on eestikeeli võistleja abistaja võistlusel. Tal peab olema seljas täpselt samasugune varustus, nagu on sõitjal – saapad, kaitsmed, kiiver ja kindad. Tema on see, kes eriti keeruliste takistuste juures turvab võistlejat, üldjuhul püüab ratast, et see ei lendaks kas võistlejale endale peale või ohtlikult mõnes muus suunas.“