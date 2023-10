Zirk ja Jefimova pääsesid Berliini MK-etapi avapäeval finaali. "Olen väga rahul"

“Olen väga rahul,“ ütles Zirk peale hommikust eelujumist, kui oli pääsenud seitsmenda ajaga 3.51,61 finaali.



“Üritasin distantsi esimest poolt kontrollida ja teisel poolel rohkem suruda. Taktikaliselt tuli ujumine nii nagu ta oli enne stardipauku planeeritud ja see valmistab rõõmu," lisas eestlane.



Eelujumistes näitas kiireimat minekut rootslane Victor Johansson ajaga 3.48,66. Talle järgnesid ameeriklane Kieran Smith (3.49,94) ja Lõuna-Aafrikat esindav Matthew Sates (3.50,55). Väga tihedas konkurentsis lahutas kolmandat ja kümnendat kohta vaid 1,3 sekundit.



“Teadsin, et eelujumistes palju vigu endale lubada ei saa, kui tahan ka finaalis ujuda,“ märkis Zirk. “Usun, et õhtul võin veel kiiremat aega näidata, kuid finaalipääsuga on esimene eesmärk täidetud ja finaalis saan võtta nüüd suuremaid riske.“