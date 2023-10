Meediasse lekkis WRC-sarja järgmise hooaja võistluskalendri projekt

„Meie plaan on jääda 13 etapi juurde ja põhjus 13 juurde jääda on see, et me usume, et sarja huvides on see, et teeme koos tootjatega pingutusi autode arvu suurendamiseks,“ rääkis Larkin augusti keskel DirtFishile. Tema kinnitusel pääseb USA etapp kalendrisse alates 2025. aastast.