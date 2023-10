Hyundai boss: Tänaku ja Neuville`i juhtimine saab olema väljakutse

Hyundai Motorsport teatas kolmapäeval, et Tänak naaseb 2024. aastaks nende meeskonda ja on teiseks põhisõitjaks Neuville’i kõrval. Mehed olid tiimikaaslasteks ka hooaegadel 2020-22.

Pärast Tänaku lahkumist Hyundaist 2022. aasta lõpus tegi Abiteboul ametisse asudes kohe selgeks, et Neuville'ist saab Hyundai esinumber. Seetõttu on meeskond sageli kasutanud tiimikorraldusi belglase eelistamiseks, eriti Rootsi ja Sardiinia rallil.

Küsimusele, kuidas nende sõitjate hierarhia hakkab järgmisel aastal välja nägema, vastas Abiteboul, et hetkel on seda vara öelda.

„Ma arvan, et uuest hooajast on veel vara rääkkida. Enne kui ütlen, mida tahame järgmisel aastal saavutada, tahan vaadata, kuidas võistlus hakkab välja nägema. Kindlasti on prioriteet järgmisel aastal natukene erinev, kuna meeskonnas on nüüd kaks ralli võitjat ja kaks tiitlipretendenti," kommenteeris Abiteboul Autosport.com-ile.

„Kahtlemata saab see olema väljakutse, et juhtida kahte tippsõitjat, kuid ma tunnen, et meeskond on selleks valmis. Aga ma tõesti ei usu, et me oleks tänavu selleks valmis olnud.“

„Pärast seda õppimisaastat olen ma üsna veendunud, et saame asjad korralikult tööle. Pärast seda, kui oleme saanud konkurentidest selge ülevaate, saame seada meeskonnale ja sõitjatele kindla eesmärgi ning kehtestada käitumiskoodeksi järgmiseks hooajaks,“ lisas Abiteboul.

Pärast Tänakuga lepingu sõlmimist oli tiimijuht öelnud, et on kindel, et "õiges keskkonnas suudavad Thierry ja Ott teineteisest parima välja tuua".