Selgusid tänavused noorsportlaste stipendiumi saajad

Erakordse sihikindlusega ja pühendumusega žüriile silma jäänud kergejõustiklane Miia Ott märkis kandideerides, et oma karjääri alguses ei julenud ta unistatagi Eesti esindamisest välismaal. „Olen enda üle uhke, et olen juba praegu saavutanud Euroopas häid tulemusi ja olen hetkel Euroopas oma vanuserühmas kõige kiirem sprinter 100 meetri jooksus,“ avaldas Ott. Tema suurim soov on võistelda rahvusvahelistel võistlustel, reisida erinevates riikides ja tunda spordist ja liikumisest rõõmu. Stipendiumiraha plaanib ta kulutada erinevate laagrite tarbeks, kus saab treenida tipptreenerite käe all.

„Eesti Olümpiakomiteel on hea meel, et Eestis on ettevõtteid, nende hulgas ka ERGO, kus usutakse ja ollakse valmis panustama noortesse sportlastesse. Tihti on just noorteklasside ja täiskasvanute vaheaastad väga olulised sportlaste karjääris ja usun, et need toetused on aidanud nii mõnelgi tänasel tipul püsida õigel teel. Eraldi tooksin välja selle, et noorte sportlaste tase enda esitlemisel sportlike tulemuste kõrval on tõusnud ja see lubab neil olla hea ja tugev partner oma toetajatele,“ ütles EOK turundusjuht Margus Kiiver.