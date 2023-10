VIDEO | Kaunase Žalgiris võitis Euroliigas suurest kaotusseisust

„Võitsime sellise tugeva meeskonna nagu Bologna Virtuse, mis on kogenud tiim. Nende fännide ees on raske mängida, aga teisel poolajal mängisime üksteise suhtes suurema usaldusega ja võitlesime lõpuni,“ kommenteeris Žalgirise peatreener Kazys Maksvytis mängujärgsel pressikonverentsil.

“Olen Keenani [Evansi] üle väga õnnelik, tal oli eelmisel aastal kurb hooaja lõpp. Esimesest päevast peale on ta olnud väga professionaalne, ta vääris sellist tagasitulekut," kiitis peatreener ameeriklast.

„Ülirõõmus ja üliuhke meeskonna üle,“ kommenteeris Hernangomez. “Me võitlesime 40 minutit. Oleme kõvasti tööd teinud, et paremaks saada. Meil on uus meeskond, kuid meie ootused on väga kõrged."