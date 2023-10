Nädala mäng: Tartu Ülikool sai kodusaalis Riia Zelli vastu magusa võidu

Miks on jälle Tartu matš nädala mäng?

Tartu alustas hooaega kahe kaotuse ja Zelli kahe võiduga. Arusaadavalt võib lugejal tekkida kahtlus, et Janar Talts maksis mind kinni ning edaspidi ongi Tartu kohtumine alati nädala mäng. Kinnitan, et see pole nii! Sel nädalal toimub Eesti pinnal kaks kohtumist Viimsi osavõtul (kolmapäeval kell 18.30 võõrsil TalTech/Optibetiga ning pühapäeval kell 17 võõrsil Kalev/Snabbiga), aga ma nende noorele koosseisule annaks veel paar nädalat liha luudele kasvatamiseks. Reedel kell 19.30 Keilas algava Coolbeti ja Prometei matši võinuks kirjutada massirüselus-derbiks, sest mullu läks meeskonna liikmete vahel väikeseks naginaks. Aga mänguliselt on siiski kõige rohkem õhus Tartu ja Zelli mõõduvõtus.