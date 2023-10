OTSE DELFI TV-s | Keila Coolbet võtab kodus vastu valitseva Eesti-Läti liiga meistri

Ukrainlaste Prometeil on siiani tabelis üks võit, kui Viimsi alistati kindlalt 106:61. Keila on pidanud kolm mängu ning võitnud samuti Viimsit (90:72) ja kaotanud Pärnule (66:83) ja Riia Zeļļile (56:77).

Keila Coolbeti peatreener Peep Pahv: „Alanud hooaja esimene kodumäng toob Keilasse kohe tugevaima meeskonna, keda tänavu on võimalik Eestis näha. Tasemelt on Prometei Euroliiga meeskond. Meile pakub see võimaluse ennast sellisel tasemel proovile panna ja saada aimu, kus tegelikult asume. Oleme korralikult valmistunud ja kahe kaotuse järel oma mänguplaani kohendanud. Kõikidest plaanidest on aga olulisem üks - võitlusvaim. Kui suudame oma taset hoida, võidelda viimse hingetõmbeni, oleme publiku austuse ära teeninud.“