DELFI VIDEO | Ivo Van Tamm: meie mängus on liiga palju kõikumist

Pärnu parimana 16 punkti visanud Ivo Van Tamm tunnistas Delfile, et nende mäng on liiga ebakindel ja kõikuv.

"Ma arvan, et täna nätasime, et suudame mängida küll ja sel hooajal head tulemust teha, aga paraku hetkel niimoodi. Meie mängus on liiga palju kõikumist. Loodame siit vigade paranduse teha ja edasi minna. Nüüd keskendume täielikult Eesti-Läti liigale," ütles Van Tamm.