DELFI VIDEO | Pettunud Kullamäe: õudselt oleks tahtnud edasi pääseda

Pärnu peatreener Gert Kullamäe ütles Delfile, et täna tegi meeskond liiga palju praaki.

"Võitluse poole pealt olen väga rahul, aga kvaliteedi poole pealt annab nuriseda. Palju pallikaotusi, mida ei tahaks näha. Puterdamised, korvi alt mööda panemised. Kui veel vabavisked juurde panna, et 12 tükki mängu peale mööda panna, siis on väga keeruline," sõnas Kullamäe.

"Sellised euromängud on hoopis kõrgem tase. Fiiling on hoopis teine. Jube kahju, et seda meil edasi ei tule. Õudselt oleks tahtnud edasi pääseda," lisas pettunud peatreener.