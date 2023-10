FOTOD | Võru Barrus võitis põnevusmängus Pärnu Võrkpalliklubi

Avageimis sai Barrus Pärnu servivea järel kätte 15:12 edu ning õige pea juhiti juba 18:14, mis jäi Pärnu jaoks püüdmatuks ning kodumeeskond teenis 25:21 geimivõidu, kirjutab Volley.ee. Teises vaatuses said aga Toomas Jasmini hoolealused Renato Santose serviveast omakorda 12:7 ette ning kuigi Võru tuli kahe punkti kaugusele (23:21), siis ei enamat ja teine geim kuulus tulemusega 25:21 Pärnule.

Kolmandas vaatuses pani Rasmus Meius blokiga kinni Toms Švansi ja Võru meeskond pääses 8:2 ette ning varsti tegi Meius seisuks juba 10:2. See geim läks totaalselt ühte väravasse ning nii said Barruse mehed kätte 25:13 geimivõidu ja olid seega geimivõidu kaugusel mänguvõidust. Sama hea hooga algas kodumeeskonna jaoks ka neljas vaatus, kui Mattias Rahuoja blokk neile 9:5 edu andis. Pärnu ei kavatsenud aga niisama midagi loovutada ja Švansi ässpalling viis nemad omakorda 12:10 juhtima. Edasi kulges mäng punkt-punktis, 23:23 seisult tõi Gabriel Chancy serviäss Võrule matšpalli seisul 24:23, ent seda ei realiseeritud nagu ka mitut järgmist. Lõpuks tõid ikkagi 30:28 võidu Barruse meeskonnale Chancy ning Shonari Hepburn.

Pärnu meeskonna üks kogenumaid mehi Andrus Raadik tõdes, et ebakõlasid oli omajagu. “Kogu mäng oli väga-väga rabe – palju lihtvigu vastuvõtul, servid, tõsted olid kehvad. Aga päris hästi püsisime mängus, see oli üllatav, aga eks Võru tegi ka oma jamasid seal. Kõvasti on tööd vaja teha ja kõvasti edasi minna just meeskonnana. Peame ühtse hingamise leidma,“ kommenteeris nurgaründaja mängujärgselt.