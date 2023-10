Viktor Levada: ühelgi agressorriigil ei ole kohta profispordis

"Me oleme korduvalt avalikult rõhutanud oma kindlameelsust, kui jutt käib Venemaa sportlastest. Mingisugustest järeleandmistest või soodustustest Venemaa sportlastele ja/või Venemaa koondistele ei saa olla juttu seni, kuni vähemalt Venemaa okupatsiooniväed ei ole lahkunud iseseisva riigi territooriumilt ega vabastanud Ukraina territooriumi, mida nad on vallutanud," teatas Levada Delfile saadetud kommentaaris.



"Ukraina asemel võib olla mis tahes teine Euroopa riik, seetõttu peame selles küsimuses ühtsust näitama, toetama Ukrainat ja ukrainlasi maksimaalselt ning tegema kõik võimaliku selleks, et Venemaal lõpuks mõistetaks, milliseid hirmsaid ja kohutavaid vigu nad tegid 2014. aasta veebruaris ja 2022. aasta veebruaris.



Me ei toeta kategooriliselt ühtegi tegevust, mis soodustab suhteid agressorriigiga, ja kutsume jalgpallikogukonda selles küsimuses ühinema ning taas kord näitama kogu maailmale, et ühelgi agressorriigil ei ole kohta kaasaegses ühiskonnas ning ei ole ka profispordis!" lisas Levada.