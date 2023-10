Millener: me ei suutnud Tänakule alternatiivset pakkumist teha

"Ilmselgelt on Oti kaotamine suur pettumus. Eriti pärast sellist nädalavahetust [Tšiili rallit], kus näitasime, et autol ja meeskonnal on endiselt kiirust ning et me oleme võimelised võitma,“ rääkis Millener Motorsport.com-ile.

Tiimijuht ei varja, et suvekuud, kui neid kimbutasid tehnilised probleemid, valmistasid meeskonnale tohutu pettumuse.

“Kuid kahjuks oli hooaja keskpaik meie jaoks kahetsusväärne ja ma arvan, et Oti jaoks on esmatähtis võimalus võidelda meistritiitli eest ja ma arvan, et ta tunneb, et Hyundai uue juhtkonnaga on tal see võimalus olemas. Me peame austama tema otsust. Aga väga kurb on näha teda lahkumas juba pärast 12 kuud, temaga on olnud fantastiline töötada. Soovime talle kõike head," rääkis tiimijuht ja lisas: "Kahjuks me ei suutnud talle alternatiivset pakkumist teha, et teda meie juures hoida."

Millener kinnitas, et uuel hooajal tuleb neil taas keskenduda noorematele sõitjatele. "Järgmine aasta on nüüd ilmselgelt veidi keerulisem, sest me ei saa uueks hooajaks palgata ühtegi neist kolmest-neljast sõitjast, kes suudaksid meistritiitli võita."

M-Spordi boss lisas, et Tänakust loobumine ei tähenda neile automaatselt rahalist võitu, sest ka sponsorrahad võivad kokku kuivada.

“Loomulikult on Ott sarja tippsõitja ja nõuab kõrgeimat palka. Jah, kui meil meeskonnas kedagi sellist pole, vähenevad palgad, kuid see ei tähenda, et raha jääks üle, sest sageli sõltuvad sponsorsummad tulemustest. Peame olema realistlikud, tulemused hakkavad erinema sellest, mida sel aastal lootsime ja sihtisime," ütles tiimijuht avameelselt.