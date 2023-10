Toyota avalikustas Sebastien Ogier järgmise ralli

Ogier on tänavu võidutsenud Monte Carlo, Mehhiko ja Keenia rallil. Sarja kokkuvõttes on prantslane 99 punktiga viiendal kohal. Liidril Rovanperäl on hetkel 217 punkti ning ta edestab oma lähimat rivaali Evansit 31 silmaga. Tänavu on mängus veel maksimaalselt 60 punkti ehk uelslane peab tiitliheitlusse jäämiseks saama järgmisel rallil vähemalt kaks punkti enam kui Rovanperä.