Pantrite peatreener kiidab ühisliigat: mängude tase on oluliselt tõusnud

„Läti liigas mängimine on eesmärk, mille nimel oleme töötanud neli aastat. Olles nüüdseks mänginud mõned liigamängud, on paljud meie mängijad juba maininud, et need tempokad matšid on kvaliteedilt sarnased Eesti koondise esindamisele. Varem on olnud suur väljakutse, et Eesti liigamängijad kohaneksid meie rahvusmeeskonnaga liitudes kiiresti palju kõrgema tempoga,“ sõnas Eerme.