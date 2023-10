Suur prohmakas Aasia mängudel: odaviskaja parim katse jäi mõõtmata

Chopra võitis kulla neljandas voorus visatud 88.88-ga, mis on maailma tänavuse hooaja teine tulemus. Rohkem on visanud vaid tšehh Jakub Vadlejch, kes sai juunis Turus kirja 89.51.

Aasia mängudel tegi Chopra pikima odakaare tegelikult juba avavoorus, kuid kohtunike prohmaka tõttu jäi see katse segastel asjaoludel mõõtmata. The Times of India andmetel kandus see vise ligi 90 meetri kaugusele. Chopra ootas viske järel tulemust üle kümne minuti, kuid lõpuks jäi see sootuks fikseerimata ja viskama saadeti järgmine võistleja. Pärast pikka nõupidamist paluti Chopral oma vise uuesti teha. Seekord viskas ta 82.38.