Pärnu läks kohtumisele vastu teadmisega, et Islandi klubi Tindastóll on mängust väljas ning neid viib edasi vähemalt kaheksapunktiline võit. Algus polnud kuigi paljulubav, sest nad jäid kolme ja poole minutiga taha 2:9. Kuid siis said võõrustajad kaitse pidama ning kümne minuti järel olid nad peal 15:13.