Ott Tänak Saaremaa rallist: hooaeg on raskelt kulgenud, tulin siia, et vahelduseks rallisõitu nautida

Tänak ei varja, et Saaremaa ralli on kodumaistest kihutamistest talle kõige erilisem. Kindlasti oleks ta oktoobri alguses sõidetaval rallil tihedam külaline, kuid sel ajal käib veel MM-hooaeg ja fookus on mujal. Koduteedel sõitmine on tema jaoks siiski lihtsalt lõbu. Seekordne start on tal viimase kümne aasta jooksul neljas.

Tänak istub Saaremaal Ford Fiesta Rally2 auto roolis ja tema kaardilugejaks on sel hooajal MM-sarjas sama autoga sõitnud Robert Virves. Tavapäratu kooslus ei tähenda, et nad tulid kodusaarele nalja tegema. „Võistlust me kindlasti kergelt ei võta, aga ralli on lühike, kompaktne ja tekitab vähem stressi kui MM-ralli. Võistlus on ikkagi võistlus,“ nentis Tänak. Ta lisas naerusuiselt: „Meil on siin väga kogenud kaardilugeja, kohalik mees. Usun, et probleemi pole.“