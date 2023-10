DELFI VIDEO | Ott Tänak: Hyundais on vajakajäämistest aru saadud, M-Sport autot edasi ei arendanud

Tänavu M-Sportiga liitunud Tänak sõitis Hyundais ka aastatel 2020–2022. Eestlase hinnangul on aga toonasega võrreldes palju muutunud.

„On aru saadud, et nende probleemide ja vajakajäämistega, mis minu silmis Hyundais varasematel aastatel olid, suurt kala ei püüa. On tehtud vajalikud sammud, et meeskond struktuurselt tugevam oleks. Nad on mulle tõestanud, et on nõus päriselt tiitlite nimel vaeva nägema, ja kuna meie visioonid kattuvad, siis tundus, et saame koos sporti teha,“ rääkis Tänak Delfile antud intervjuus.

Tänaku sõnul olid tal läbirääkimised ka M-Sporti omaniku Malcolm Wilsoniga, kuid sellest asja ei saanud. „Meil mõlemal oli arusaam, et minu eesmärki pole võimalik lähitulevikus koos püüda. Toyotal on piisavalt tugev meeskond olemas ja muid valikuid polnudki, sest täna on see sari piisavalt väike.“

Tänak lisas, et M-Sportil oli tänavu finantsiline võimekus sedavõrd väike, et hooaja jooksul polnud võimalik autot edasi arendada. „Meil ei ole õnnestunud tehnilist arengut tekitada. Aasta alguses homologeerisime uued diferentsiaalid, aga pärast seda pole ühtegi uuendust tulnud ja minu teada pole ka midagi tulemas. See oligi üks põhjus, miks see [uus leping] tundus minu jaoks keeruline. Kahjuks pole mul õnnestunud ka seda autot enda jaoks tööle panna. On olnud keeruline aasta.“

