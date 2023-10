Eesti ujuja valmistus algavaks hooajaks koos olümpiamedalistiga

24-aastasel Zirkil jääb seljataha kolmenädalane mäestikulaager Šveitsis, kus tal oli võimalus treenida kõrvuti ühe maailma parima liblikujuja Noe Pontiga. "Hooaja algus on olnud tegus,“ rääkis ujuja pressiteates.

„Oli huvitav piiluda Noe treeningplaanidesse, aga eelkõige olen keskendunud enda treeningrütmi leidmisele. Keegi ässadest Berliinis tippvormis ei ole, aga hetkel on fookus rohkem suunatud tehnilistele aspektidele ja sellele, et kuidas keha võistlusolukorras reageerib ning taastub,“ selgitas Zirk.

Tänavu toimuvad MK-etapid tavapärasest formaadist teistmoodi, sest olümpiahooajal kolitakse lühiraja basseinist 50 meetri basseini. Tom Rushtoni hoolealune märgib, et tema jaoks see suurt midagi ei muuda.

„Võistlus nagu võistlus ikka, hea on taas võistluspinget tunda,“ märgib Zirk. "Suurim erinevus on nendel tippujujatel, kes ujuvad tohutult palju distantse, sest 50 meetri basseinis on tunduvalt keerulisem taastuda alade vahel.“