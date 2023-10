KOMMENTAAR | Miks tuli Eesti jalgpalliliit iseenesestmõistetava avaldusega välja alles pärast hädakisa?

Eesti jalgpalliliit tegi kolmapäeva õhtul avalduse, kus kinnitas, et ükski Eesti koondis venelaste vastu platsile ei astu. Alaliit selgitas teates, et on vastu UEFA otsusele lubada Venemaa U17 koondised osalema rahvusvahelistele võistlustele, et alaliidu “ühene ja ilma igasuguste reservatsioonideta seisukoht on, et Eesti koondised ei mängi Venemaa vastu“, samuti avaldati kahetsust, et “eelnevad sõnumid on tekitanud meie seisukohtadest vale arusaama“.