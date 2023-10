Hanno Pevkur kritiseerib jalgpalliliidu avaldust: see oli kõigest üks võrrandi pool

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) teatas eelmisel kolmapäeval oma täitevkomitee istungi järel, et Venemaa U17 koondised lubatakse rahvusvahelistele võistlustele tagasi. Otsuse järel kinnitasid 12 riigi jalgpalliliidud, et nende noortekoondised Venemaaga mingil juhul ei kohtu ega osale ühelgi turniiril, kuhu venelased lubatakse. Nimetatud riigid on Ukraina, Poola, Inglismaa, Rumeenia, Rootsi, Norra, Taani, Island, Soome, Läti, Leedu ja Iirimaa. Eestit nende riikide seas polnud.

Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak eelmisel nädalal uudist kommenteerides sarnast resoluutsust ei näidanud, öeldes näiteks võimaliku Venemaaga kohtumise kohta, et “jälgime olukorra arengut ning võtame vastu otsuse reaalse olukorra tekkimisel, sest kõnealuse teemaga seotud asjaolud võivad ajas muutuda“.

Taoline seisukoha mittevõtmine vallandas aga viimastel päevadel Eestis pahameeletormi. Teisipäeval ja kolmapäeval võtsid ses osas teravalt sõna mitmed alaliidu suursponsorid, aga ka näiteks Paide Linnameeskonna ja Tallinna Kalevi klubide presidendid Veiko Veskimäe ja Ragnar Klavan.

EJL reageeris kriitikale avaldusega, kus kinnitati, et ollakse ühtselt vastu UEFA otsusele lubada Venemaa U17 koondised tagasi Euroopa jalgpalli. Kusjuures Eestile anti ka 2026. aasta U17 EM-i korraldusõigus.

"EJL-i selge, ühene ja ilma igasuguste reservatsioonideta seisukoht on, et Eesti koondised ei mängi Venemaa vastu. UEFA on algusest peale meie seisukohast teadlik. EJL-il on väga kahju, et eelnevad sõnumid on tekitanud meie seisukohtadest vale arusaama," seisis EJL-i avalduses.

Hanno Pevkur: võrrandil on kaks poolt

Eesti kaitseministri Hanno Pevkuri arvates oleks pidanud EJL aga välja ütlema ka selle, et Eesti loobub U17 EM-i korraldamisest, kui Venemaa noored tagasi mängima lubatakse.