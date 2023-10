Vormel 1 täht sai raju kriitikat. "Ma ei andesta seda talle kunagi!"

Nimelt polnud Windsorile meeltmööda see, et Ricciardo otsustas 2018. aastal Red Bullist lahkuda.

"Ma olen suur Danieli fänn, sest ta on südamlik kutt, kuid ma ei andesta seda [Red Bullist lahkumist] talle kunagi. Minu jaoks pole vahet, mis olukorras keegi parajasti on, aga nii hea tiimi juurest lihtsalt ei jalutata minema. Ma olen pettunud, et ta nii tegi," rääkis Windsor YouTube'i otseülekandes.

"See tekitas inimestes palju küsimusi, sest tundus, et ta lihtsalt kartis Max Verstappenile kaotada," lisas Windsor.

2011. aastal vormel 1 sarjas debüteerinud Ricciardo on karjääri jooksul võitnud kaheksa etappi ja teeninud 32 poodiumikohta. Tänavu on Ricciardol veel punktiarve avamata, kuid sisuliselt on ta saanud kaasa lüüa vaid kahel etapil, sest Hollandi GP-l murdis austraallane kämblaluu ning pärast seda on teda asendanud Liam Lawson.