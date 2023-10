Tänak teenis rallieksperdilt ainsana maksimumpunktid: ta sai ilma suurema kära ja draamata hakkama

Ralliajakirjanik Colin Clark kirjutab Tšiili ralli ülevaates, et Tänak tegi veatu esituse.

"Okei, paar väikest olukorda võis olla, aga need lahendati külma pead hoides rahulikult ja kalkuleeritult ära. Just nagu me parimas vormis Tänakult ootamegi," lisas ta.