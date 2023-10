AMETLIK | Ajalooline jalgpalli MM toimub kolmel kontinendil ja kuues riigis

FIFA nõukogu otsustas ühehäälselt, et ülejärgmist MM-i võõrustavad Hispaania, Portugal ja Maroko. Kuna 2030. aastal möödub Uruguays toimunud esimesest MM-ist 100 aastat, siis otsustati juubelihõngulise turniiri avamäng viia Montevideos asuvale Estadio Centenario staadionile.

„Lõhenenud maailmas on FIFA ja jalgpall ühendavaks jõuks. FIFA nõukogu nõustus üksmeelselt sellega, kuidas oleks jalgpalli MMi sajandat aastapäeva kõige sobivam tähistada. Selle tulemusena toimuvad kolm kohtumist kolmes Lõuna-Ameerika riigis," lausus FIFA president Gianni Infantino.

"Samuti leppis nõukogu üksmeelselt kokku, et ainus 2030. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlusi korraldavad Maroko, Portugal ja Hispaania. Aafrikat ja Euroopat ei ühenda ainult jalgpallipidu, vaid ka ainulaadne sotsiaalne ja kultuuriline ühtekuuluvus. See on suurepärane sõnum rahust, sallivusest ja kaasatusest," lisas ta.