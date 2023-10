DELFI FOTOD | Viljandi kustutas avapoolajaga Tapa lootused

„Kindlasti läks tänane mäng meil paremini kui viimane Kehraga. Suutsime end kohati kokku võtta, kuid lõpptulemusega siiski rahule jääda ei saa,“ analüüsis Marten Saar. “Oleme teadlikud, et hooaeg tuleb raske, kuna mehed on noored ja kogemust napib. Sellegipoolest ei lase me pead norgu, ning pigem katsume mängudest õppida ja teha vigade parandusi.“