Eurokohta jahtivat Pärnu Vaprust tabas valus hoop

Nüüd teatas Vaprus, et meeskonna kaitseliini tugitala hooaeg on enneaegselt lõppenud. "Viimases kohtumises saadud vigastus osutus tõsiseks. Parema põlve külgsidemete rebendi tõttu peab Magnus olema taastumiseks eemal 6-8 nädalat ning kahjuks me oma kaptenit viimases ringis enam platsil ei näe. Soovime Magnusele kiiret paranemist," teatas Vaprus sotsiaalmeedias.