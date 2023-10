KOMMENTAAR | Kuidas spordis konflikte lahendada. Korvpallis Pahvi ja Keila vastasseisus tegutseti briljantselt, aga laskesuusatajad, Audentes ja vehklejad kukkusid läbi

Eesti spordis on suuremaid ja väiksemaid skandaale pidevalt ning neist pole pääsu ka tulevikus. Ajakirjanikud rõõmustavad, et on tööd ja klõpse, aga enamasti on see rõõm läbi pisarate, kui vaadata, millist kahju tehakse spordile, vastavale alale ja inimestele. Peaaegu alati tuleb tõdeda, et konflikt on ääretult totter, sest seda saanuks kui mitte vältida, siis vähemalt lahendada. Mõistagi, spordiinimesed on kõvad kivid, aga ikkagi... Õnneks on nüüd kümnete etalonide kõrval, kuidas erimeelsusi lahendada ei tohiks, üks näide, kuidas seda tegema peaks. Ehk võetakse õppust.