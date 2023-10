Veiko Veskimäe: ükski EJL-i juhatuse liige ei tohiks väärtusküsimuste kommenteerimist kellelegi teisele delegeerida

Nii Veskimäe Facebooki lehel kui ka Klavani Instagramis ripub sõnum: “Kuigi maailm ei ole alati (sini) must ja valge, siis vahest ta seda siiski on. Niikaua kui Ukrainas käib igapäevaselt süütute inimeste tapmine, ei tohi ükski Eesti koondis, võistkond ega sportlane osaleda ühelgi võistlusel, kus on lubatud osaleda ka agressorriiki esindavatel sportlastel. Siin halle toone ei ole, ei sõnades ega tegudes.“

„Minu jaoks on peaküsimus selles, et jalgpalliliidu senised seisukohad ei väljenda väga selget hukkamõistu Venemaa võistkondadega ühel võistlusel osalemise suhtes. On öeldud, et käitutakse nii, nagu Eesti Vabariigi reglement ette näeb, mis on ka positsioon, kuid selles teemas peaks sõnum olema selgem,“ ütles Veskimäe.