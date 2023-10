KOMMENTAAR | Saladus sai avalikuks: Tänak liitub taas Hyundaiga. Ent kuidas mõjutab see rallit?

Ametlikus pressiteates ütles Tänak kõik vajaliku: ta on väga elevil ja sellest ajast, kui teed Hyundaiga aasta tagasi lahku läksid, on tiim teinud väga palju tööd uue tehnilise struktuuri kallal – meeskonnal on selge visioon ja eesmärk, mis veenis. „Ootan koostööd [tiimi pealiku] Cyril Abitebouli ja [tehnilise direktori] François-Xavier Demaisoniga, sest nende kogemused ja teadmised mootorispordist on kindlasti suureks eeliseks,“ kinnitas Tänak.