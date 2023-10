VIDEO | Inglismaa kõrgliiga skandaalsest otsusest avaldati helisalvestis VAR-i ja peakohtuniku vahel

Luis Diaz lõi esimese poolaja keskel Liverpooli 1:0 juhtima, kuid värav tühistati suluseisu tõttu. Helilindilt on kuulda, et tegemist oli videokohtunik Darren Englandi ränga eksimusega ning Diaz polnud suluseisule isegi mitte lähedal.

Videokohtunikud ütlesid koheselt, et Liverpooli mängija värav oli määrustepärane. VAR-i toolis istunud Darren England arvas aga teisiti ning tegi katastroofilise vea, öeldes, et ülevaatus on lõpetatud. Sellega andis ta märku, et tema esialgne otsus oli õige.