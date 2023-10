Haridus-ja teadusministeerium nõuab spordiklubidelt suuri summasid. Nõmme Kalju president Kuno Tehva: see tuli meile üllatusena

Kuidas kommenteerib rahanõuet Nõmme Kalju president Kuno Tehva? "See tuli meile täna üllatusena, kuna klubile pole sellist päringut saadetud. Saatsime neile kirja, et küsida, milles asi. Kuulsin sellest Õhtulehe ajakirjanikult esimest korda ning praegu tegeleme alles sellest asjast aru saamisega," rääkis Tehva.

Kas nõe on esitatud põhjusega? "Minule teadaolevalt pole meilt mingisuguseid asju päritud ja oleme teinud kõik, mis vaja. Ma ei oska hetkel öelda, kas sellel on alust või mitte. Mulle on öeldud, et enamik spordiklubisid räägivad sama asja – seal peab oleme mingisugune infosulg," ei osanud Tehva teemat rohkem kommenteerida.