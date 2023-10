Hyundail on Tänaku ja Neuville'i osas suured lootused: see kombinatsioon on ennast juba tõestanud

Tänavu M-Sportiga liitunud Tänak sõitis Hyundais ka 2020.-2022. aastani. Lõuna-Korea rallitiimi bossid loodavad, et Tänaku ja Thierry Neuville'i koostöö saab olema vähemalt sama viljakas kui toona.

„Thierry ja Otti näol on Hyundail järgmiseks hooajaks olemas kaks kõige andekamat ja kiiremat sõitjat. See kombinatsioon on ennast juba tõestanud, kui 2020. aastal võideti Hyundaile teine konstruktorite tiitel ja 2022 oli võitude osas meie edukaim aasta,“ rääkis Hyundai Motorsporti president Sean Kim.