AMETLIK | Ott Tänak sõidab järgmisel hooajal Hyundais

„Olen põnevil, et saan järgmisel aastal uuesti Hyundais sõita. Alates sellest, kui meie teed täpselt aasta tagasi lahku läksid, on meeskond uue tehnilise poole kallal kõvasti tööd teinud. Hyundail on tulevikuks selge visioon ja siht ning see veenis mind, et taas jõud ühendada. Samuti ootan huviga koostööd Cyril Abitebouli ja François-Xavier Demaisoniga, kuna nende kogemused ja teadmised on kindlasti kogu meeskonnale suureks eeliseks. Meie eesmärk ei ole midagi vähemat kui võita kõik kolm tiitlit ning uue struktuuriga on meil selle saavutamiseks vajalikud tööriistad olemas. Läheb lahti!“ sõnas Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.