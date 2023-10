FIA talentide programmi kuuluv Romet Jürgenson: pidin mugavustsoonist välja astuma ja tempot lisama

Hooaeg ei alanud tõesti hästi. See on kuidagi minulik tendents, et hooajad algavad kehvasti ja siis lähevad tõusvas joones. Seni kuni teel püsisime oli kõik hästi, kuid siis tuli sisse väike sõiduviga ja sõitsime vastu kivi, mis auto õõtsa kinnituse ära lõhkus. Tegin sellest olukorrast omad järeldused, sest oli asju, mida tegin valesti ja kedagi teist polnud mõtet süüdistada.

Kogu FIA Rally Stari süsteem on üles ehitatud selle peale, et peamine on aasta jooksul piloodi pidev areng. Lisaks hinnatakse erinevaid aspekte, millest meil otseselt aimu polegi sõitjatena. Seda on meile öeldud, et pidev areng ja sinna juurde kiirus, käitumine jne. on need, mis loevad.

Sardiinias toimunud treeninglaagris tegime kõike, mis käib rallisõidu juurde. Tegime päris palju sõidutrenni nii kruusal, kui asfaldil. Olid ka füüsilised treeningud ja erinevad testid, mille järel hinnati, et kuidas me füüsiliselt ja vaimselt vormis oleme. Kuna paljud meie seltskonnast on rallispordis uued, siis tutvustati ka FIA regulatsioone ja õpetati, et kuidas võistlusautot seadistada.

Need on noored piloodid, kes on saanud oma võimaluse rallimaailmaga lähemalt tutvuda läbi WRC arvutimängu ja seejärel läbinud tiheda konkurentsisõela.

Ma arvan, et üritan kõiki neid teha võrdselt, kuid kui on võimalik videoid vaadata, siis neid ma vaatan hästi palju. Sloveenias oli näiteks see võimalus, sest osalesime möödunud aastal samal rallil ja sain tänu sellele kasutada baaslegendi. Ma polnud seda varem teinud ja enne rallit nägin palju vaeva, et baaslegend paremaks saada. Kohale jõudes pidime veel tegema päris palju asju ringi, mis näitab kui palju meie legend on aastaga arenenud.

Pead end võistluseks ette valmistama nii, et vaatad videod läbi ja mõtled kohad läbi, kus saad teistmoodi kurvides keskenduda. Samuti teed legendis julgemad otsused ja otsid kohti, kus saaks viimast kiirust välja pigistada. Varasemalt ma seda ei teinud ja legendi tendents oli sinnapoole, et muuta seda ohutumaks. Sellised väikesed asjad ja uus mentaliteet on need peamised muutused.

Sa ütlesid, et valmistasid ennast vaimselt ette. Kuidas see käib?

Ja, kuidagi tõesti nii see oli. Minu puhul täheldati seda, et kippusin sõitma liialt mugavustsoonis ja mul polnud omadust üle selle suruda. Peale tagasisidet üritasin ma seda endas treenida. Nagu ka Rally Estonia näitas, siis mul polnud veel nii palju kogemust, kuid Soomes üritasin teha sammu edasi ja valmistasin ennast selleks ka vaimselt ette, et on vaja juurde panna. Soome, Paide ja Sloveenia on näidanud, et tuli hästi välja.

Oled mitmes intervjuus maininud, et peale kodust Rally Estoniat osalesid Soomes Lahti rallil ja seal käis sul just kiiruse osas ära mingi klikk. Kas täna seda intervjuud tehes on endiselt sama tunne?

Austrias oli mu selge eesmärk ralli lõpetada. Leppisime ralli eel FIA Rally Stari juhtidega kokku, et lähen nö. ohutu tempoga sõitma, kus ma tunnen end mugavalt ja ei hakka üle pingutama. Ehk siis polnud ei kulgemine, kuid polnud ka liigset riskimist. Ralli jooksul ei mäleta, et meil oleks momente olnud ja tulime ralli ilusti lõpuni. Õnneks ei olnud ka keerulised teed, pigem suhteliselt sirged ja kiired.

Mis puudutab füüsilist poolt, siis üritan end pidevalt tegevuses hoida. Ralli eel on meil tavaliselt kolmapäeviti test ja enne seda erinevad koosolekud, kus räägime läbi sõitjate eesmärgid ja ideed ning mida meilt oodatakse.

Keegi ütles, et oled liialt mugavustsoonis sõitmas ja peaks juurde panema. Kas see sõnum tuli FIA Rally Stari poolt või mujalt?

See tuli jah ikkagi pigem FIA Rally Stari pundist. Meil käib omavahel pidev arutelu ja just eriti selle nö. potentsiaali realiseerimise osas arutan palju Nicolas Klingeriga neid asju läbi. Temaga arutame legendi ja muid asju. Sealt see mõte tuli, et peaksin hooaja teises pooles mugavustsoonist välja astuma ja tempot lisama. Ma usun, et see oli väga õige mõte, sest muidu olekski liiga pikalt sinna jäänud.

Kas suhtlus Klingeri ja teistega käib vaid rallide eel ja ajal või kui täna tekib mõte, mida tahaks arutada, on nad sinu jaoks olemas?

Ja ma olen mitu korda ralli vahelisel ajal ühendust võtnud ja nad on alati nõus vastama, kui mul on mõtteid ja küsimusi. Suurem töö käib siiski enne ja pärast rallisid, kus arutame detailselt läbi, et kuidas kellelgi läks, mida saaks paremini, mis hästi jne.

Kas see, et osalesid ka eelmisel aastal Sloveenia rallil oli kuidagi seotud sellega, et sul oli eelinfo, et seal võib FIA Rally Stari etapp tulla või see oli õnnelik kokkusattumus?

See oli tõesti õnnelik kokkusattumus ja olin ise ka väga üllatunud, kui seda etappi kalendris nägin ja samuti Saaremaad. Samas oli see ettekääne teistele, et näe sa oled siin varem sõitnud. Eks ta on kahe otsaga asi, kuid ma usun, et see tuli kasuks.

Kui nüüd mõelda Sloveenia rallile tagasi, kus olid kindel klassivõitja ja absoluudi kolmas, jättes seljataha mitmed Rally2 autod, siis see andis vist päris korraliku enesekindluse laengu?