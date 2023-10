„Haarasin võimalusest kohe kinni!“ Uku Jürjendal läheb vastamisi aegade parima kikkpoksijaga

Maailma kõige tugevama kikkpoksisarja Glory’ga käed löönud Jürjendal on praeguseks end juba tõestanud ning sarja omanikud annavad eestlasele aina kõlavamaid matše. 7. oktoobri õhtul astub Jürjendal ringi Bulgaarias Burgases, kus vastaseks on läbi aegade üheks parimaks või isegi parimaks kikkpoksijaks peetav Badr Hari. Hollandis sündinud marokolane on profina pidanud koguni 125 matši ning aastate jooksul on ta olnud selliste mainekate võistlussarjade nagu K-1 ja It’s Showtime raskekaalu maailmameister. Nüüdseks on temagi jõudnud Glory’sse, kus ta jahib koos teiste ässadega 500 000 dollari suurust auhinda. Tema teel seisab aga ees eestlane Uku Jürjendal.