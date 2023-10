DELFI VIDEO | Pettunud Robert Valge: ise käkkisime ära

„Me ei saanud otsustavalt eest ära, ise käkkisime ära. Olime üle kümnega ees, oleks võinult rahulikult mängida, aga panime mööda. Nemad hakkasid ära panema, kui lasime neil vabad kohad tekitada, ja tundus, et teine poolaeg nad võtsid ka kõvasti laudu,“ sõnas Valge Delfile antud intervjuus.

„Nende kaks põhimeest panid otsustavad visked ära, meie ei pannud, mina kaasa arvatud. Nii see lõpp lähebki. Nad olid ikka kindlamad. Praegu on suur pettumus, aga tegelt on variant veel edasi saada, kui teine mäng suurelt võita.“