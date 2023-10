DELFI VIDEO | Kullamäe Pärnu kaotusest: kõik, mis sai valesti minna, läks valesti

Pärnakate peatreener Gert Kullamäe tunnistas, et nende mäng ei toiminud täna üldse.

„Võib öelda, et mitte midagi ei toiminud. Ei kaitse, ei rünnak. Rünnakupool oli väga ebakindel, individuaalsed sooritused olid kohutavad. Kaitses ka... Me teame ja seda sai korrutatud, et Island viskab palju kolmeseid ja ikka nad suutsid meile 40 kolmest visata. Kõik, mis sai valesti minna, läks valesti,“ sõnas Kullamäe.