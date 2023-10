Soome ajakirjanik: Tänaku šokeeriv üleminek on WRC-sarja jaoks vastuoluline uudis

Hea uudis selle ülemineku puhul on, et Tänak suudab Hyundaiga sõites ilmselt Kalle Rovanperäle märksa paremini vastu saada, kuid negatiivne on, et M-Sport kaob suurelt pildilt.

„MM-sarja jaoks on Tänaku üleminekupomm – vähemalt lühiajaliselt – põnev uudis. Eestlane on sarja praegustest sõitjatest ainuke, kellel on reaalne võimalus Kalle Rovanperäle väljakutse esitada, kui auto talle vaid võimaluse annab. Selle tõenäosus on tehasemeeskonna Hyundai puhul palju suurem kui M-Sport Fordiga,“ kirjutab Kivioja.

Soomlase sõnul on Rovanperä selle hooaja kindel ülekaal muutnud sarja igavamaks ning Tänaku üleminek võiks sellele lõpu tegema.

„Korralik tiitliheitlus meistrivõistluste kahe kiireima sõitja ja kõige huvitavamate isiksuste vahel oleks suurepärane,“ leiab ajakirjanik.

M-Spordi tuleviku suhtes on soomlane aga pessimistlik.

„Tänaku lahkumine võib-olla M-Spordile isegi saatuslik löök. Tänaku naasmine tagas viimastel aastatel sarjas kolmandana lõpetanud meeskonnale eluliselt tähtsa kunstliku hingamise, kuid rõõm jäi üürikeseks. Kui isegi Tänak, kes on tuntud oma äärmusliku ambitsiooni poolest, ei suutnud M-Sporti Hyundai ja Toyota temposse vedada, on raske ette kujutada, et ka keegi teine ​​seda suudaks. Fordil pole lootustki Tänakule väärilist asendust leida. Isegi Fordi suured bossid ei taha ilmselt lõputult vaadata, kuidas sarja nõrgimad sõitjaid kihutavad sarja nõrgimate autodega,“ lisas soomlane.

Hyundai meeskond pole veel Tänaku palkamist ametlikult kinnitanud, kuid maineka ja usaldusväärse ralliportaali DirtFishi andmetel on üleminek kindel.