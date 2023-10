Jalgpalliliidu peatoetaja LHV: UEFA püüd agressorriiki rehabiliteerida ei ole aktsepteeritav

Kuna Eesti jalgpalliliidu presidendi Aivar Pohlaku kommentaar polnud UEFA otsust nii üheselt hukka mõistev, palus Delfi olukorda kommenteerida EJL-i juhatuse liikmetel ja EJL-i sponsoritel. Juhatuse liikmed loobusid teemat eraldi kommenteerimast, andes läbi EJL-i pressiteenistuse teada, et neid esindab selles küsimuses alaliidu president. Viiest suuremast toetajast on praeguseks meie küsimustele vastanud kolm.

EJL-i peatoetaja LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel: “On väga kahetsusväärne, et UEFA on otsustanud lubada rahvusvahelistele võistlustele tagasi Venemaa sportlased. Meie jaoks ei ole selline püüd agressorriiki rehabiliteerida vastuvõetav. Samuti ei ole LHV jaoks aktsepteeritav võimalus, et Eesti jalgpallurid osaleksid mängus Venemaa sportlastega. Me ei soovi olla kuidagi seotud mänguga, kus osaleb agressorriik.“