OTSEBLOGI JA FOTOD | Pärnu Sadam on otsustava veerandi eel Islandi meistri vastu peal nelja punktiga

2022. aasta kevadel Eesti meistriks tulnud ja sellega eelmiseks hooajaks koha FIBA Europe Cupi alagrupiturniiril kindlustanud Pärnu Sadam alustab sel sügisel teekonda kvalifikatsioonist. Teisipäeval on neil eelringi C-grupis vastas Tindastóll ning neljapäeval Kosovo klubi Trepça, põhiturniirile pääseb triost parim.

Puhkepausi järel said islandlased rünnaku paremini lippama ning viimasele kümnele minuti läks Pärnu vastu 49:45 eduseisus.

Eelmisel hooajal võitsid suvepealinlased eurosarja alagrupiturniiril kuuest mängust kaks, Paf Eesti-Läti liigas said nad 16 meeskonna seas 11. koha ja jäid kohamängude joone alla, kuid meistriliigas alistasid nad pronksiseerias Viimsi. Sel hooajal on Gert Kullamäe hoolealused pidanud Paf liigas kaks kohtumist, kus nad alistasid 77:75 TalTech/Optibeti ning 83:66 Keila Coolbeti.

Pärnu meeskonna abitreener Martin Müürsepp märkis enne matši, et vastase nimekirjas on paar teada meest. „Tindastolli meeskonnas mängivad meile tuttavad [Davis] Geks ja [Adomas] Drungilas, kuid ühte meest peab veidi tähelepanelikumalt jälgima. Thorir Thorbjarnarson on eelmisest hooajast Hispaania esiliiga kogemusega ning moodustab koos teiste islandi oma noortega Tindastolli meeskonna ohtliku tagaliini,“ lausus ta tiimi pressiteenistuse vahendusel.