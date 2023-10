Ibrahimovic kahtleb, et Erik ten Hag suudab Unitedis suurt edu saavutada

Ten Hag juhendas enne Unitegiga liitumist viis hooaega Amsterdami Ajaxit. Hollandlane vedas Unitedi mullu oma debüüthooajal Inglismaa kõrgliigas kolmandale kohale ja võitis Inglise liigakarika, kuid tänavust hooaega on klubi alustanud tagasihoidlikult ning on koduliigas alles kümnes.

„Tulla Ajaxist Manchester Unitedisse on suur muutus. Ma olen olnud mõlemas klubis, nende meeskondade distsipliin on väga erinev,“ ütles Ibrahimovis ajalehele The Sun.

„Ajax on talendikas klubi. Neil on suurimad talendid, kuid neil ei ole suuri staare. Need talendid, kes liituvad Unitediga, on aga hoopis teise suhtumisega. Selle klubi mängijad peaksid juba olema suured staarid. Ma ei usu, et neid koheldakse samamoodi [nagu Ajaxi talente],“ võrdles Ibrahimovic kahe klubi mängijaid.