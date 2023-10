TÄISPIKKUSES | Tänak edestas pingelises heitluses Torni ja võitis neljandat korda Saaremaa ralli

Delfi esimene ülekanne algab laupäeval kell 08.00 , kui stardib neljas kiiruskatse. Veel on otsepildis 7. ja 12. katse, mis algavad vastavalt kell 11.40 ja 16.50 .

56. Saaremaa rallile registreerus rekordilised 185 võistluspaari 16 riigist. Koduste meistrivõistluste hooaja viimase etapi stardirivi avavad Ford Fiesta Rally2 autoga sõitvad Saaremaalt pärit maailmameistrit – Ott Tänak ja Robert Virves . Kolmekordsele Saaremaa ralli võitjale Tänakule pole see koduteedel esimeseks korraks võistelda koos teise piloodiga. 2017. aastal võistles saarlane edukalt koos ralli kuuekordse võitja Georg Grossiga.

Päeva lõpetanud linnakatsel näitas aga võimu Tänak, kes edestas Torni kolme sekundiga ja kerkis 1,1 sekundilise eduga Saaremaa rallit juhtima. Laupäevale läheb kolmandana vastu Jeets (+31,4) ja neljas on Kõrge (+40,7).

„Ilmselgelt on näha, et peab homme hakkama sporti tegema. Ken (Torn) on väga tubli ja midagi lihtsalt ei tule,“ võttis Tänak päeva linnakatse finišis kokku.