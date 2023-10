BASKET TV | Viimsi peatreener teab, miks on Läti korvpall meist mitu sammu ees. Saagem tuttavaks – Vaaks, Lehe ja Arop

Kas Viimsi peatreener Valdo Lips tunnetab erinevust noormängijate vahel, kes on välismaal karastust kogunud ja vastupidi, kes ei ole? Lips ütleb, et suurt erinevust ta ei näe, küll toob välja siinse korvpalli ühe olulise puudujäägi. Võrreldes kas või lätlastega, kus on spordikoolide süsteem.

Stefan Vaaksi, Gerrit Lehe ja Birk Birger Aropi näol on tegemist kauaaegsete Eesti noortekoondiste liikmetega, kes on oma arenguteel käinud erinevat rada. Stefan läks juba 14-aastaselt korvpalli pärast Hispaaniasse, Gerrit on käinud kamalute kaupa testimistel ning veetnud välismaal ühe hooaja, Birk Birger on seevastu kasvanud puhtal kujul koduste toimetamiste keskel.